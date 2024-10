Vanessa da Mata - Reprodução/Instagram

21/10/2024

Rio - Nesta segunda-feira (21), Vanessa da Mata aproveitou o fim das apresentações do musical "Clara Nunes - A Tal Guerreira" para curtir um dia na praia. A cantora compartilhou alguns registros do banho de mar após realizar três sessões do espetáculo no Ceará.Na legenda, Vanessa da Mata citou um trecho da música "Dance um reggae comigo", composta por ela. "Nas delícias simples que a vida dá. Nos prazeres livres do dia a dia. Não sei ao certo o que eu mais gosto. Além dos ventos nos meus cabelos", escreveu.