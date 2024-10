Maíra Cardi via stories - Reprodução Instagram

Rio - Maíra Cardi, de 41 anos, revelou que não convidou Arthur Aguiar, pai de Sophia, para o aniversário da filha, após internautas notarem a ausência dele. A coach contou no Instagram Stories, nesta segunda-feira (21), que o ex-casal fez festas separadas e que essa decisão não foi dela.

"Fiquei sabendo através da Sophia que o Arthur estava programando uma festa para ela. Normalmente, sou eu quem faço as festas todos os anos, sempre fui eu quem fez as festas da Sophia. Então, quando ela me disse: 'meu pai está fazendo minha festa', entendi que ele queria a festa dele e que a gente ia fazer a nossa, tudo certo! Por isso ele não foi convidado, porque não faria sentido, já que ele decidiu dessa forma", explicou.



Maíra ainda garantiu que não teve problemas com Arthur na situação: "No dia do aniversário da Sophia, sexta-feira, ele pediu para passar lá e ver a Sophia, não era o dia dele ver a Sophia, mas a gente super deixou. Eu não entendo o porquê se cria tudo isso, foi essa a situação sabe. É o que eu posso dizer, isso foi o que aconteceu", concluiu.



Casada com o influenciador Thiago Nigro, Maíra compartilhou com seus seguidores detalhes da festa de 6 anos de Sophia, que aconteceu neste domingo (20), em Campinas, São Paulo, com o tema 'Stitch'.