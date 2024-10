Adriane Galisteu via stories - Reprodução Instagram

Publicado 21/10/2024 12:14 | Atualizado 21/10/2024 15:40

Rio – Adriane Galisteu, de 51 anos, desabafou sobre as consequências da menopausa na vida da mulher, neste domingo (20). Enquanto se arrumava para 'A Fazenda 16', da Record, a apresentadora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram Stories para falar sobre o processo. Além da perda de cabelo, a loira também relatou a falta de libido como um dos sintomas.

"Gente, eu não perdi só cabelo não, tá? Perdi o bom humor, quase perdi o réu primário. A água do corpo foi toda embora, ressecou a mão, ressecou 'periquito', ressecou tudo. Até o meu olho", relatou ela, ao ser questionada sobre a perda de cabelo.

Ao responder a pergunta de um internauta, ela comentou sobre falta de libido. "Claro que falta libido. É uma fase muito difícil na vida da mulher. Porém, eu não fiz uma coisa para resolver. A gente tem que resolver tudo de uma vez. Então, primeira coisa, tem que procurar um médico especialista em hormônio feminino", aconselhou.



Adriane terminou dizendo que agora está tudo certo: "Eu indico quem me ajudou, quem me pegou lá do fundo do poço. Ele me deu uma aula. Primeira coisa é a informação e a segunda é correr atrás de tratamento. E eu estou pleníssima, tá?".



Casada com o empresário Alexandre Iódice desde 2010, Adriane é mãe de Vittorio, de 14 anos.