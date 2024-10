Isabella Santoni - Andrea Dematte / Divulgação

Isabella SantoniAndrea Dematte / Divulgação

Publicado 21/10/2024 10:07

Rio - Isabella Santoni, de 29 anos, comunicou o cancelamento do espetáculo "O Cravo e a Rosa", em cartaz no teatro PRIO, na Zona Sul do Rio, neste domingo (20), devido a um problema de saúde. A atriz, que interpreta Catarina na produção, disse que foi diagnosticada com Influenza A H1N1.

"A gente precisou cancelar o espetáculo hoje (domingo) porque ontem (sábado) ao sair da peça fui direto para emergência, nem falei com o público porque estava me sentindo mal, piorei muito os sintomas. Fiz exame, estou com Influenza A H1N1. Por recomendação médica, por força maior, para não expor o público, elenco, equipe, os médicos recomendaram que eu não fosse fazer o espetáculo. A gente precisou cancelar", explicou ela em um vídeo publicado no Instagram.

Na sequência, a artista tranquilizou os fãs. "Fiquem tranquilos porque semana que vem tem espetáculo, quem comprou pra hoje vai ser realocado pra semana que vem. Vão ter sessões extras, é o nosso último fim de semana, eu vou me cuidar para final de semana que vem a Catarina estar rugindo bem alto para vocês. A gente se vê em cena com segurança, espero que vocês entendam", finalizou.

Inspirada na novela 'O Cravo e a Rosa', a peça, em cartaz até o dia 27 de outubro, no Rio, tem o mesmo texto que o autor Walcyr Carrasco levou para as telinhas. Na trama, Catarina (Adriana Esteves) vivia uma relação de amor e ódio com Petruchio (Eduardo Moscovis).