Selton Mello volta a se pronunciar sobre anúncio de ’Lisbela e o Prisioneiro 2’Reprodução / Instagram

Publicado 21/10/2024 09:45 | Atualizado 21/10/2024 09:54





"Estou trabalhando bastante no lançamento de ' Rio - O ator Selton Mello, de 51 anos, voltou a se pronunciar sobre o anúncio de "Lisbela e o Prisioneiro 2", neste domingo (20), através de uma nota oficial publicado nas redes sociais. O protagonista do primeiro filme, lançado em 2003, destacou que está focado em outros projetos e que, assim como ele, o elenco e equipe originais não foram informados sobre a sequência."Estou trabalhando bastante no lançamento de ' Ainda estou Aqui ', muito comovido e contente com a reação ao nosso filme do peito que estreia dia 7 de novembro nos cinemas. No meio desse turbilhão fui pego de surpresa com o anúncio incorreto da continuação de um filme que amo e que o público guarda no coração: 'Lisbela e o Prisioneiro'. Anunciaram de uma forma um tanto atabalhoada e porque não dizer, desrespeitosa: com as pessoas que fizeram o trabalho e com o público, que ama profundamente nosso filme", iniciou a nota oficial.

Em seguida, ele afirmou que a equipe e o elenco não foram 'procurados' pela Imagem Filmes antes do anúncio. "Não se anuncia algo dessa grandeza sem consultar elenco e equipe. Guel Arraes, diretor e roteirista, Paula Lavigne, produtora, Virgínia Cavendish, atriz e produtora, Débora Falabella, minha Lisbela amada, não fomos procurados pela Imagem Filmes para tal continuação e estamos perplexos com tamanha deselegância", continuou.



Logo após, ele falou que o projeto não existe, mas caso um dia seja feito, será com os profissionais do primeiro filme. "Se a ideia era nos procurar depois, começaram muito mal, criando um ruído desnecessário e desagradável. Este projeto não existe e se um dia resolvermos fazer uma parte 2 será com o grupo original, feito da nossa maneira, com as pessoas e profissionais escolhidos por nós".



Por fim, Selton contou que no momento, está envolvido no lançamento e divulgação de outros três longas-metragens. "Muita gente me perguntando sobre essa notícia em um momento bastante atarefado, portanto uso meu espaço pra expor o que penso, encerrando o assunto de vez. O foco é 'Ainda estou Aqui', 'Enterre seus Mortos', começando sua jornada e ' O Auto da Compadecida 2 ', filme embalado e engendrado com muito amor, trabalho e zelo, do princípio ao fim".

Nos comentários da publicação, a atriz Virgínia Cavendish, que interpretou a personagem Inaura no primeiro filme, apoiou o pronunciamento. É isso!! Até já, já!!", escreveu. Internautas também reagiram. "Deus nos livre de Lisbela e o prisioneiro sem o elenco original", opinou uma usuária do Instagram. "Eu não assistiria sem o elenco original, simples assim!", falou uma terceira pessoa.



O DIA entrou novamente em contato com a Imagem Filmes, nesta manhã, e aguarda o retorno.



Entenda

De acordo com o site "Omelete", a Imagem Filmes divulgou, durante a Expocine 2024, que vai produzir "Lisbela e o Prisioneiro 2".



Na quinta-feira (17), o ator afirmou que ele e a co-protagonista de "Lisbela e o Prisioneiro', Débora Falabella, foram surpreendidos com o anúncio da sequência, através de comentários no Instagram. "Imagem Filmes anunciou um filme sem falar com o elenco. Ou comigo, pelo menos. Bizarro no mínimo", iniciou. "Me surpreendeu também porque não estou no 2 e ninguém me falou nada. Então deve ser Lisbela e um novo prisioneiro", continuou.



Em seguida, Selton contou que assim como ele, Débora não foi avisada sobre a sequência. "Débora Falabella também não foi avisada disso, acabei de falar com ela. Então seria legal a Imagem Filmes se pronunciar dizendo que tipo de continuação pretende fazer sem os dois protagonistas. Seria respeitoso com os fãs desse filme extraordinário. No aguardo", escreveu, em um terceiro comentário.