Selton Mello reage ao anúncio de ’Lisbela e o Prisioneiro 2’: ’Ninguém me falou nada’Reprodução / Instagram

Publicado 18/10/2024 09:31

Rio - Selton Mello, de 51 anos, afirmou que ele e Débora Falabella, de 45, foram surpreendidos com o anúncio de "Lisbela e o Prisioneiro 2". O protagonista do primeiro filme, lançado em 2003, escreveu nos comentários de uma publicação do Instagram, nesta quinta-feira (17), que achou 'bizarro' não ter sido 'avisado' sobre a sequência.

"Imagem Filmes anunciou um filme sem falar com o elenco. Ou comigo, pelo menos. Bizarro no mínimo", iniciou, em uma publicação do "Omelete". "Me surpreendeu também porque não estou no 2 e ninguém me falou nada. Então deve ser Lisbela e um novo prisioneiro", continuou.



Em seguida, Selton contou que assim como ele, a co-protagonista do filme não foi avisada sobre a sequência. "Débora Falabella também não foi avisada disso, acabei de falar com ela. Então seria legal a Imagem Filmes se pronunciar dizendo que tipo de continuação pretende fazer sem os dois protagonistas. Seria respeitoso com os fãs desse filme extraordinário. No aguardo", escreveu, em um terceiro comentário.



De acordo com o site "Omelete", a Imagem Filmes divulgou, durante a Expocine 2024, que vai produzir "Lisbela e o Prisioneiro 2". O DIA entrou em contato com produtora, nesta manhã, e aguarda o retorno.

"Lisbela e o Prisioneiro"



No primeiro filme, Lisbela (Débora Falabella) é uma moça que adora ir ao cinema e vive sonhando com os galãs de Hollywood dos filmes. Leléu (Selton Mello) é um malandro conquistador, que em meio a uma de suas muitas aventuras chega à cidade da mocinha. Após se conhecerem eles logo se apaixonam, mas há um problema: Lisbela está noiva. Em meio às dúvidas e aos problemas familiares que a nova paixão desperta, há ainda a presença de um matador (Marco Nanini) que está atrás de Leléu, devido a ele ter se envolvido com sua mulher no passado (Virginia Cavendish).