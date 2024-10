Famosos comparecem à première de 'Ainda Estou Aqui', filme estrelado por Fernanda Torres

Rio - Nesta sexta-feira (18), aconteceu a première do filme "Ainda Estou Aqui", protagonizado por Fernanda Torres. Parte da 48º Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, o evento ocorreu no Espaço Augusta, no Centro da cidade. O longa-metragem estreia dia 7 de novembro nos cinemas.



Além do diretor Walter Salles; e de Selton Mello, Fernanda Torres e Valentina Herszage, que integram o elenco do filme, também marcaram presença Natuza Nery, Marjorie Estiano, Gabriel Braga Nunes, Maria Manoela, Gabriela Carneiro Cunha, Alice Braga com a namorada Renata Brandão e Júlio Andrade acompanhado da mulher Elen Cunha.

Antes da exibição, Fernanda Torres participou de uma coletiva de imprensa e falou sobre a possibilidade do longa-metragem disputar o Oscar 2025 . "Acho que tem grandes chances de estar entre os filmes estrangeiros, estamos trabalhando para talvez outras categorias. O filme já é um acontecimento para a gente. Ele já está no mundo, já é uma porta de entrada. O Oscar é importante, mas não é a medida de tudo", disse a atriz.

