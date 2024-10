Fernanda Torres é a protagonista do longa ’Ainda Estou Aqui’ - Divulgação

Publicado 18/10/2024 17:54

Rio - Durante coletiva de imprensa de "Ainda Estou Aqui", realizada na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Fernanda Torres comentou sobre a chance do longa-metragem concorrer ao Oscar 2025. Escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na premiação, o filme chega aos cinemas apenas no dia 7 de novembro, mas já faturou o prêmio de "Melhor Roteiro" durante o Festival de Veneza 2024.

"Acho que tem grandes chances de estar entre os filmes estrangeiros, estamos trabalhando para talvez outras categorias. O filme já é um acontecimento para a gente. Ele já está no mundo, já é uma porta de entrada. O Oscar é importante, mas não é a medida de tudo", afirmou a protagonista do longa-metragem.

A artista relembrou ainda a indicação de sua mãe, Fernanda Montenegro, ao Oscar em 1999. Na época, a veterana concorreu na categoria de "Melhor Atriz" pela atuação no filme "Central do Brasil". "Quando as pessoas falam no prêmio da mamãe, eu tento explicar que, quando um ator brasileiro falando português é nomeado, ele já ganhou. Pode estourar champanhe, entendeu? Vai para lá sem expectativa, porque não vai levar. Já está no lucro. Quero explicar isso para as pessoas já ficarem contentes, entendeu?", disse, arrancando aplausos.