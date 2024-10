Cíntia Chagas - reprodução Instagram

Rio - Cíntia Chagas, professora e influenciadora com milhões de seguidores, revelou detalhes das agressões que teria sofrido do ex-marido, o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP). Após o vazamento do boletim de ocorrência, ela narrou episódios que envolvem ameaças, perseguições e violência física. Entre os relatos mais graves, Cíntia contou que Bove a ameaçou, afirmando que só não a agrediu fisicamente devido à sua influência nas redes sociais.

O ponto decisivo para Cíntia foi a madrugada de 3 de agosto de 2024. Ela relata que, após ser ameaçada com um soco, decidiu deixar a casa em que vivia com o ex-marido. “Se eu continuasse com ele, o risco era virar mais uma vítima de feminicídio, então saí de casa”, disse ela, durante a entrevista concedida para Marie Claire. O ponto decisivo para Cíntia foi a madrugada de 3 de agosto de 2024. Ela relata que, após ser ameaçada com um soco, decidiu deixar a casa em que vivia com o ex-marido. “Se eu continuasse com ele, o risco era virar mais uma vítima de feminicídio, então saí de casa”, disse ela, durante a entrevista concedida para Marie Claire.



Horas antes desse incidente, Cíntia relatou ter sido expulsa por Bove de um casamento em Ribeirão Preto. O motivo, segundo ela, foi ter se recusado a fazer uma foto com Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro. O episódio culminou com uma perseguição na rodovia até São Paulo e novas ameaças dentro de casa. Após o término do relacionamento, que ocorreu no início de outubro de 2024, Cíntia registrou um boletim de ocorrência em 4 de setembro. A partir disso, foram determinadas medidas protetivas contra Bove, impedindo que ele se aproximasse ou entrasse em contato com ela. A Polícia Civil identificou quatro crimes: violência contra a mulher, ameaça, injúria e perseguição.



O processo corre em segredo de Justiça, e Bove, por meio de seus advogados, nega as acusações e afirma sua "mais absoluta inocência".

Ao ser questionada sobre o que a motivou a registrar o boletim de ocorrência, Cíntia revelou: "As chantagens e as ameaças que sofri. O que queria mesmo era me divorciar". Ela explicou que o casamento não envolvia partilha de bens ou filhos, mas as ameaças a sua reputação e sustento a deixaram com medo. “Ele disse que não tinha muito a perder, mas eu tinha, e foi quando procurei a Gabriela [Manssur, advogada] para fazer o boletim de ocorrência.”





Cíntia também confessou temer pela sua segurança devido ao comportamento do ex-marido. “Sim, por tudo que vivi com ele e pela forma como ele conduziu nossa relação”, afirmou. O medo aumentou quando ele mencionou possuir uma arma e demonstrou que poderia perder apenas seu sonho político, enquanto ela perderia “tudo”. Desde então, ela anda acompanhada por seguranças e em carros blindados.





Reconhecimento tardio do relacionamento abusivo



Apesar de estar envolvida em um relacionamento tóxico, Cíntia demorou a reconhecer o abuso. Ela contou que assistiu a uma cena do filme "É Assim que Acaba", em que uma personagem vive um episódio de violência doméstica, e se identificou. “Ali entendi o que eu estava vivendo, porque sempre criei uma desculpa para as atitudes dele”, revelou.





Cíntia descreveu um episódio marcante no qual, durante uma discussão, seu ex-marido jogou uma faca em sua direção, atingindo sua perna. Mesmo diante de agressões como essa, ele desdenhava das consequências, afirmando que acabaria com ela, caso quisesse. "Você será a louca", teria dito ele. Apesar disso, ela demorou a sair da relação, justificando suas atitudes e acreditando que ele voltaria a ser o “príncipe” que havia conhecido.



No auge do seu crescimento profissional, Cíntia enfrentava desvalorização e humilhações constantes. Ela relembrou um episódio em que, após ser muito assediada por fãs em um evento, ele comentou: “É uma pena que você não mereça isso”. As agressões emocionais eram frequentes, e ela contou como ele a chamava de "burra" e dizia que ela era apenas "uma mulher bonita que fala bem".



Final do relacionamento



O estopim para o fim do relacionamento veio após uma discussão durante um casamento, quando ele a agrediu verbalmente e tentou agredi-la fisicamente. Cíntia relatou que ele afirmou que só não a agredia porque ela tinha muitos seguidores: “Se não, eu estaria te chutando no chão agora”.



A escritora decidiu deixar o relacionamento quando percebeu que estava correndo o risco de ser mais uma vítima de feminicídio. Desde então, ela tem se dedicado a sua carreira e à luta por justiça, utilizando sua voz para conscientizar outras mulheres sobre os sinais de um relacionamento abusivo.