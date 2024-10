'Eu, a Patroa e as Crianças' - Reprodução / Internet

Publicado 18/10/2024 19:14

Rio - O seriado "Eu, a Patroa e as Crianças" fez história entre os brasileiros que se divertiram com as confusões da família Kyle, liderada por Michael e Janet e seus três filhos. Quase vinte anos após o fim da série, os atores principais Damon Wayans, de 64 anos, e Tisha Campbell, de 56, se reencontraram com Jennifer Nicole Freeman, de 38, que interpretava a filha Claire, para a alegria dos fãs.

"É uma alegria tão grande me reunir com esses dois em uma visita ao set do novo projeto do Damon Wayans, Popp's House", disse Jennifer, que agradeceu a oportunidade de trabalhar com Wayans, criador do seriado."Sou incrivelmente grata por Damon ter acreditado no meu potencial e criado oportunidades para explorar minha comédia física. Atuar como Claire foi um sucesso absoluto. Sempre irei guardar com amor as memórias que todos criamos juntos ali", finalizou a atriz.