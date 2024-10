Liam Payne e seu filho, Bear - Reprodução Instagram

Liam Payne e seu filho, BearReprodução Instagram

Publicado 18/10/2024 17:19

Rio – Cheryl, cantora e mãe do filho de Liam Payne, Bear, de 7 anos, lamentou o falecimento do cantor nesta sexta-feira (18). O ex-membro da banda One Direction, foi encontrado morto no dia 16 de outubro em Buenos Aires, Argentina, após cair do terceiro andar de um hotel. A cantora relatou o momento devastador que tem vivido e pede resiliência a internautas.

fotogaleria

"Enquanto tento navegar neste evento devastador e trabalhar com minha própria dor neste momento indescritivelmente doloroso, gostaria de lembrar a todos que perdemos um ser humano. Liam não era apenas uma estrela pop e celebridade, ele era um filho, um irmão, um tio, um amigo querido e um pai do nosso filho de 7 anos. Um filho que agora tem que enfrentar a realidade de nunca mais ver seu pai", declarou.



"O que mais está perturbando meu espírito é que um dia Bear terá acesso aos relatórios abomináveis e à exploração da mídia que vimos nos últimos dois dias. Está partindo ainda mais meu coração que eu não possa protegê-lo disso em seu futuro", continuou.



Cheryl pede que deixem o cantor descansar em paz: "Estou implorando que você considere o uso de que alguns desses relatórios estão servindo, além de causar mais danos a todos os deixados para trás pegando os pedaços. Antes de deixar comentários ou fazer vídeos, pergunte a si mesmo se você gostaria que seu próprio filho ou família os lesse. Por favor, dê a Liam a pouca dignidade que ele deixou após sua morte para descansar em paz".



Cheryl e Liam ficaram juntos por 2 anos, e tiveram o primeiro filho em 2018, um pouco antes de confirmarem o término da relação.