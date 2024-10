Liam Payne e Kate Cassidy - Reprodução/Instagram

Liam Payne e Kate CassidyReprodução/Instagram

Publicado 18/10/2024 15:52

Rio - Nesta sexta-feira (18), Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, se pronunciou pela primeira vez após a morte do artista. O ex-integrante da banda One Direction faleceu na última quarta-feira após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina . Nos Stories, a influenciadora agradeceu o carinho recebido e também homenageou o amado.