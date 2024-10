Arthur Aguiar e Sophia - Reprodução Instagram

Arthur Aguiar e Sophia Reprodução Instagram

Publicado 18/10/2024 15:22

Rio - Arthur Aguiar, de 35 anos, celebrou o aniversário da filha, Sophia, fruto de seu antigo relacionamento com a coach Maíra Cardi, que completou 6 anos nesta sexta-feira (18). Nas redes sociais, o ator emocionou os internautas com um vídeo e uma declaração de amor pela menina.



fotogaleria

"Parece que foi ontem que você chegou na minha vida. Acho que eu nunca desejei tanto alguma coisa como eu desejei você. Eu escolheria um milhão de vezes ser seu pai. Filha, eu desejo que Deus continue te abençoando, cuidando de você em cada detalhe, te dando saúde e fazendo com que você seja cada vez mais feliz", escreveu o ex-BBB.



"Ontem eu estava olhando o álbum aqui do meu celular e só reforçou o que eu já sabia, a gente viveu muitos momentos incríveis juntos e eu confesso que tenho muita saudade deles. De fato, o nosso amor é só nosso e de mais ninguém! Eu amo demais você! Feliz aniversário, minha princesa", completou.



Internautas enalteceram a homenagem feita a Sophia: "Pensa se eu não chorei com essas palavras do Arthur para a sua princesa. Que papai do céu te cubra de bençãos, gatinha. Feliz aniversário para você, lindeza", disse um. "Que vídeo lindo! Parabéns, princesa linda. Deus te abençoe sempre", declarou outro.



Além da primogênita Sophia, Arthur também é pai de Gabriel, de 8 meses, fruto do seu relacionamento com a empresária Jheny Santucci.