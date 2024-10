Thais Fersoza - Reprodução/Instagram

Publicado 18/10/2024 21:14

Rio - Thais Fersoza contou alguns detalhes sobre a escolha do vestido usado na cerimônia de renovação de votos com Michel Teló , realizada na última segunda-feira aos pés do Cristo Redentor. A apresentadora e o sertanejo estão juntos há dez anos e tem dois filhos, Melinda e Teodoro.

"O vestido perfeito pra mim. Ele carrega a história de uma década de amor. Cada detalhe foi pensado para celebrar o que construímos juntos, com toda leveza que esses 10 anos merecem. Desde que pensei em qual seria o vestido perfeito pra ocasião, sabia que queria um que contasse nossa história. E assim foi…de repente ele apareceu pra nós em Barcelona. Realmente como mágica...em um dia muito especial…", descreveu.

Thais Fersoza revelou que os filhos ajudaram na missão de encontrar o figurino ideal. "Melinda e Teodoro que foram meus parceiros na escolha, os únicos que viram! E disseram 'você parece uma princesa, mãe!' Eu sabia que era ele...feito a mão...um trabalho único e delicado...tinham as franjas que lembrava o look do pedido, tinha a gola (que você ama e eu sempre soube que seria o modelo que eu buscaria!), asas de borboleta e tinha o decote de coração que eu sempre sonhei...então, sim! Ele sem dúvida era o vestido perfeito pra mim, pra você, pra nossa renovação", disse.