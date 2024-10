Michel Teló e Thais Fersoza renovam votos de casamento - Reprodução do Instagram

Michel Teló e Thais Fersoza renovam votos de casamento Reprodução do Instagram

Publicado 15/10/2024 07:46

Rio - Michel Teló, de 43 anos, e Thais Fersoza, de 40, renovaram os votos de casamento aos pés do Cristo Redentor, na noite desta segunda-feira (14). Os dois estão juntos há 10 anos. A cerimônia contou com a presença de amigos e familiares do casal.

fotogaleria

Michel caminhou até o altar acompanhado da filha, Melinda, de 8 anos, e ainda entoou a música "Endless Love". Já Thais teve a companhia do filho, Teodoro, 7. Em um momento para lá de fofo, os pequenos levaram as alianças para os papais.

Entre os convidados do enlace estavam: Flávia Alessandra, Otaviano Costa, Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha, Leticia Colin, Sonia Bridi, Mari Bridi, Vanessa Giácomo, Lulu Santos, Clebson Teixeira, Gabi Luthai e Teo Teló.

Após o enlace, todos foram para a festa, que aconteceu no Hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio. A comemoração teve um show do grupo É o Tchan.