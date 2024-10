Kelly Key - Reprodução

Publicado 15/10/2024 23:00

Rio - Sucesso nos anos 2000, Kelly Key embarca no mundo das MTGs, as famosas montagens, e relança a faixa "Cachorrinho". A canção original foi número 1 em diversas rádios do Brasil na época, e agora ganhou novos versos em parceria com o DJ Davi Kneip e DJ 2F. A música "Cachorro Infiel (Cachorrinho)" chega às plataformas digitais na próxima sexta-feira (18).

"Essa é uma das músicas mais marcantes da minha carreira, por alguns motivos. Um deles é que ela foi lançada num momento onde o pop brasileiro ainda estava sendo moldado e a música se transformou num hino para muitas pessoas, um hino que eu mesma escrevi. Sempre que fazem essa pergunta sobre a minha trajetória, sobre tudo que eu percorri ao longo da minha carreira, 'Cachorrinho' aparece como uma lembrança bem viva de um tempo de vida, cheio de energia, de descoberta, de diversão, porque eu era muito jovem, tinha apenas 18 anos", conta Kelly Key.

Aos 41 anos, a cantora destacou a reaproximação com o público que a acompanhava. "Se olhar pra história, essa faixa me coloca no cenário musical de uma forma mais consolidada. Além de me conectar, claro, com uma geração inteira que cresceu ouvindo e dançando as minhas músicas. Então, até hoje, esse hit carrega uma nostalgia única e reviver isso na gravação do MTG é simplesmente sensacional. Trazer essa roupagem mais atual para a canção foi realmente uma maneira de honrar o meu passado, mas também me conectar com essa nova geração e manter a música atual na cabeça das pessoas", afirma.