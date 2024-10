Luciano e Benício Huck - reprodução Instagram

Luciano e Benício Huckreprodução Instagram

Publicado 15/10/2024 20:52 | Atualizado 15/10/2024 22:51

Rio - Luciano Huck levou o filho Benício, de 16 anos, para uma experiência emocionante: um mergulho com tubarões. O apresentador de 53 anos registrou o momento em um vídeo publicado nesta terça-feira (15) em suas redes sociais, mostrando a aventura que viveram juntos. Para Huck, essa foi uma oportunidade de reviver uma experiência especial, realizada pela primeira vez há 23 anos, antes mesmo de ser pai.

fotogaleria

"A vida é uma construção de memórias", comentou Luciano Huck. "Poder retornar ao mesmo lugar para viver uma experiência única, como mergulhar com tubarões, agora ao lado de um filho, é um prazer difícil de descrever." Ele ressaltou que esse tipo de aventura cria memórias duradouras, que seus filhos levarão para sempre.No vídeo, Huck relembrou sua primeira vez naquele local em 1997, quando fez seu primeiro mergulho, sem tubarões. Agora, 27 anos depois, ele estava de volta, mas dessa vez ao lado do filho do meio, Benício. "A Angélica não vai gostar muito desse vídeo", brincou o apresentador ao mostrar a preparação para a aventura.