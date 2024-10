Paolla Oliveira impressiona ao registrar bastidores da preparação para fantasia de Halloween - Reprodução / Instagram / Agnews

Publicado 15/10/2024 19:01

Rio - Nesta terça-feira (15), Paolla Oliveira, 42 anos, compartilhou um vídeo que revela os bastidores de sua preparação para a festa de Halloween da Sephora. A atriz surpreendeu com uma impactante performance no tapete vermelho, em que simulava "tirar a pele" do rosto, simbolizando a queda das máscaras sociais. O vídeo mostra desde as provas do figurino até a criação da maquiagem super realista que foi o destaque do evento.

"Um ser criativo me guia: ter ideias faz parte da diversão, o pior é que as colocam em prática (risos)! Depois, é só lidar com as consequências, né? 'Ainda falando de Halloween, Paolla?' Sim, porque ainda estou removendo a maquiagem! Mas valeu a pena", escreveu a artista na legenda do post.



Após a festa, a atriz mostrou o perrengue para remover toda a maquiagem do rosto. "É legal na hora de colocar. E pra tirar? Deus da hidratação, me proteja", declarou.

