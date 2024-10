Leandro Fontanesi e Jade Barbosa - reprodução Instagram

Leandro Fontanesi e Jade Barbosa reprodução Instagram

15/10/2024

Rio - Jade Barbosa está vivendo dias de romance e aventura na Itália após oficializar sua união com Leandro Fontanesi. Depois de uma cerimônia civil e uma festa de casamento em Verona, a ginasta segue em sua lua de mel, explorando o melhor da cultura e paisagens italianas.

Nesta terça-feira (15), Jade compartilhou com seus mais de dois milhões de seguidores no Instagram um novo álbum de fotos da lua de mel. Em uma das imagens, ela aparece usando um vestido florido, destacando-se diante de um cenário italiano deslumbrante. Outro clique mostra a ginasta aproveitando a culinária local, com um sorvete típico nas mãos.Os registros de Jade em Ravello, na famosa Costa Amalfitana, geraram uma onda de carinho e elogios nos comentários. Fãs e amigos parabenizaram a atleta pelo casamento e desejaram felicidades ao casal. "Ok, eu não estava preparada para essa beleza toda no feed", escreveu uma seguidora. Outro comentário, repleto de afeto, dizia: "Seja muito feliz, Jade!".