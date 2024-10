Serginho Groisman lamentou morte de colega de trabalho - Reprodução/Instagram

Serginho Groisman lamentou morte de colega de trabalho Reprodução/Instagram

Publicado 15/10/2024 21:11

Rio - Serginho Groisman, de 74 anos, usou as redes sociais para comunicar o falecimento de um amigo e colega de "Altas Horas", nesta terça-feira (15). O apresentador homenageou Toninho, com quem trabalhou por mais de 30 anos no programa da TV Globo.

fotogaleria "Hoje, nosso querido Toninho nos deixou. Trabalhou comigo por mais de 30 anos com incrível dedicação porque teve vocação e amor. Por isso criou incríveis e fortes amizades. A tristeza entre nós é muito grande. Todos que tiveram o privilégio de conviver com ele reconheciam a magia que tinha no sorriso e abraço. Agora é hora de abraçar Ana e Dani, esposa e filha. Descanse agora, meu amigo. Nosso amigo", escreveu Serginho.

Nos comentários da postagem, diversos famosos expressaram seu apoio ao apresentador. "Muito triste… Um cara muito carinhoso, muito querido. Meus sentimentos à você, à família e a todos que o amavam", desejou Sandy. "Que triste. Ele sempre recebeu a gente com muito carinho e sempre disponível! Um abraço forte na família e nos amigos", Disse Ivete Sangalo. "Que tristeza!! Vai deixar muita saudade. Nossa, triste mesmo", lamentou Maria Gadú.