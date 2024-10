Yuri Lima - reprodução Instagram

Yuri Limareprodução Instagram

Publicado 15/10/2024 20:19

Rio - O jogador de futebol Yuri Lima usou as redes sociais nesta terça-feira (15), para mostrar de forma bem-humorada como sua vida mudou após o nascimento da primeira filha, Nala, fruto do seu relacionamento com a cantora IZA. Através dos Stories no Instagram, o atleta compartilhou imagens comparando como era sua rotina antes e depois de se tornar pai, arrancando risadas dos seguidores.

fotogaleria

Yuri publicou duas fotos que ilustram bem a diferença. Na primeira imagem, ele aparece em frente ao espelho, sem carregar nada além do celular. "Sem filha", escreveu na legenda, simples e direta. Na segunda foto, a cena já é outra: o jogador aparece carregando quatro malas. "Com filha", legendou, acompanhando com emojis de coração e um leãozinho, representando o amor e a força da nova fase de sua vida.O nascimento de Nala, no último domingo, 13 de outubro, às 7h52, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, foi um momento de muita alegria para Yuri e IZA. A assessoria da cantora confirmou o parto cesariano e informou que mãe e filha estão bem. Desde então, os pais têm compartilhado momentos da nova fase, sendo o registro de Yuri nas redes um exemplo de como eles estão vivendo essa experiência com leveza e bom humor.Entre as brincadeiras, Yuri também fez questão de falar sobre os desafios da paternidade. Logo após o nascimento de Nala, ele postou uma foto no hospital e comentou: "Agora entendi o 'ficar sem dormir' (risos). Tudo sob controle". A frase reflete o lado prático e, ao mesmo tempo, descontraído do jogador, que tem encarado a nova fase com disposição e espírito positivo.