Vera Viel revelou como descobriu tumor Reprodução/Instagram

Publicado 15/10/2024 17:43

Rio - Vera Viel realizou uma postagem nas redes sociais, nesta terça-feira (15), e contou detalhes de como descobriu um sarcoma sinovial na coxa esquerda. A mulher de Rodrigo Faro passou por uma cirurgia de oito horas na última sexta-feira para a retirada desse tumor maligno.

fotogaleria "Continuo internada e cada dia mais confiante na minha recuperação! [...] eu quero que todos saibam que a FÉ cura. Deus foi tão perfeito e misericordioso que tudo se encaminhou para que eu descobrisse. Comecei a fazer aulas de muay thai, há um mês e senti um nódulo na minha perna. Achei que tinha me machucado fazendo essas aulas, porém o que não sabia, é que o tumor já estava lá e um hematoma havia se formado nele, fazendo com que eu sentisse dor", relatou.

A apresentadora se mostrou grata por ter descoberto cedo o problema de saúde. "Tive que realizar uma cirurgia para removê-lo, porém em nenhum momento senti medo e sim, agradeci muito a Deus por ter me mostrado esse tumor na hora certa, além de ter proporcionado essa equipe médica maravilhosa e abençoada para realizar a cirurgia!! É inexplicável o que tenho vivido com Deus nesses últimos dias, por isso quando você estiver enfrentando um problema, tenha sempre a certeza que Ele está no comando e cuida de TUDO sempre", finalizou.