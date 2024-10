Lucas Buda rebateu críticas feitas por participantes de ’A Fazenda’ - Reprodução/Instagram

Lucas Buda rebateu críticas feitas por participantes de ’A Fazenda’Reprodução/Instagram

Publicado 15/10/2024 17:14

Rio - Lucas Buda não ficou calado após ter conhecimento de alguns comentários negativos feitos por aliados de sua ex-mulher Camila Moura dentro de "A Fazenda 16". Nesta terça-feira (15), o ex-BBB divulgou um vídeo em que comenta as críticas que os peões fizeram.

fotogaleria

Além de integrar a conversa em que o caráter e a aparência do ex-marido foram assunto, Camila Moura também falou sobre o suposto flerte com Pitel, quando Lucas Buda cantou a música "Baiana", de Emicida, para a colega de confinamento durante uma festa. O episódio foi considerado uma traição por Camila e culminou no término do casamento.