Cooper Koch fala sobre cena de nu frontal em ’Monstros: Irmãos Menendez’Reprodução / X

Publicado 15/10/2024 14:46

Rio - Com o sucesso da série "Monstros: Irmãos Menendez", lançada no mês passado na Netflix, uma das dúvidas que surgiram foi se Cooper Koch, responsável pelo papel de Erik Menendez, usou uma prótese peniana durante a cena de nu frontal nos chuveiros da cadeia.

Durante sua participação no "Watch What Happens", comandado por Andy Cohen, nesta segunda-feira (14), o ator garantiu que tudo naquela cena era natural. Em certa altura do programa, o apresentador listava os "cinco momentos frontais completos mais icônicos" quando Cooper fez a revelação.

"Aliás, apenas para dizer, o meu não era uma prótese", interrompeu o ator quando Cohen falava sobre a cena de Mark Wahlberg em 'Boogie Nights', surpreendendo a plateia no estúdio. "Olha, esta seria a minha próxima pergunta. Parabéns para você, Cooper. Você é muito abençoado, não é?", brincou o apresentador. "Bom... sim", respondeu o artista sobre o tamanho de sua genitália.

Em outro momento, o ator falou sobre como foi gravar a cena de nu frontal. "Não é assustador, eu diria que é mais desconfortável e bastante frio, especialmente no chuveiro", afirmou Cooper. "A água estava quente pelo menos?", perguntou Andy. "Estava quente no começo... depois não", contou o artista.

A série, sucesso da Netflix, conta a hitória do caso dos irmãos Erik e Lyle Menendez, e como eles assassinaram brutalmente os pais. Na cena, mencionada no programa, Erik tomava banho pela primeira vez no chuveiro comunitário da prisão, quando fez o nu frontal. O tamanho das partes íntimas de Cooper chamou a atenção dos espectadores, que se questionaram sobre um possível uso de prótese por parte do ator.