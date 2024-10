Eduardo Sterblitch surpreende ao revelar como descobriu traição de forma inusitada - Reprodução / GNT

Publicado 15/10/2024 12:55 | Atualizado 15/10/2024 12:56

Rio - Eduardo Sterblitch, de 37 anos, revelou nesta segunda-feira (14), durante o programa "Papo de Segunda", do GNT, uma situação inusitada de seu passado amoroso. O ator e humorista contou que descobriu a traição de uma antiga namorada "sem querer", através de uma notificação inesperada no computador.

"Estava dormindo na casa de uma namorada e lembro que fez um barulho no computador dela e eu acordei o com tudo ligadão, levantei para desligar. Eu realmente não fui no intuito de fuçar, não estava com nada disso na cabeça", confessou.



"E quando olho, estava aberto um antigo programa de trocas de mensagens. E tinham muitas declarações dela com outro cara. Era muito amor! Eu fiquei muito mal com isso", contou.



Apesar de ter ficado triste por algum tempo, Eduardo seguiu em frente e encontrou o amor novamente com a atual mulher, a atriz Louise D’Tuani, com quem é casado há 9 anos e tem um filho, Caetano Sterblitch, de 1 aninho.