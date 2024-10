Ana Paula Padrão - Reprodução de vídeo

Publicado 15/10/2024 10:41

Rio - Ana Paula Padrão, de 58 anos, contou que não se arrepende da decisão de não ter filhos. A apresentadora do "Masterchef", da Band, explicou que em um momento da vida tentou ser mãe, mas não conseguiu engravidar. Ela também ressaltou que esse nunca foi um sonho.

"Eu nunca tive isso. A maternidade nunca bateu na minha porta como uma coisa de que eu precisasse. No meu segundo casamento, meu marido queria ter. Eu estava no deadline da natureza. Tentamos, não consegui naturalmente e nem com alguns tratamentos. Falei 'estou inventando um problema que eu não tinha... para quê estou inventando esse problema agora?'", relembrou a jornalista, em entrevista ao podcast "PodDelas".



Ana também ressaltou que não tem arrependimentos por sua escolha. "Não era meu sonho de adolescente, nunca pensei nisso como uma possibilidade concreta. Meus sonhos eram outros. Nunca me fez falta, e nunca fui a pessoa que ama crianças. Como qualquer coisa na vida, a maternidade é um talento, e talvez eu não tenha esse talento. A natureza sabe algumas coisas. Não tenho nenhum arrependimento. Não sou menos completa ou menos feliz", declarou.

Por fim, a jornalista refletiu sobre maternidade. "É para a vida inteira... se tem dúvida, é porque não tem certeza. Pense e converse muito antes de ter botar filho no mundo e se arrepender, assim como pense muito em não ter filho antes de se arrepender mais tarde de não tê-los tido. Embora eu ache que há outras opções como a adoção, que são muito incríveis".