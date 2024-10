Cleo - Reprodução/Instagram

Publicado 15/10/2024 20:36

Rio - Cleo mencionou os estereótipos impostos sobre ela durante participação no "Mamilos Podcast". A atriz de 42 anos comentou o rótulo de que "mulher gostosa não pensa" e também afirmou que não se importa com as críticas por falar abertamente sobre sexo.

fotogaleria "[Falam] 'Ah, então agora ela é a gostosa que não pensa'. Não posso pensar porque sou gostosa? Não entendi. Por que eu posei nua não posso pensar? Por que eu falo de sexo, essa é a única coisa de que eu falo? Teve bastante isso", disse. "Eu nunca achei que estivesse reduzida a isso, mas as pessoas gostam de reduzir as mulheres a coisas. É chato, magoa, dói, mas eu nunca concordei com isso", acrescentou.

Ela ainda revelou como lida com a pressão de ser filha de pessoas famosas, a atriz Glória Pires e o cantor Fábio Jr. "As pessoas sempre estiveram prestando atenção em mim, eu nasci filha de dois grandes ícones do Brasil, então as pessoas estavam ligadas em mim por causa dos meus pais. Teve uma transição em que elas começaram a ficar ligadas em mim por mim, por causa do meu trabalho, pelas minhas ideias", contou.