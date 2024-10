Vanessa Lopes, Kerline e mais famosos prestigiam segundo dia de São Paulo Fashion Week

Rio - Um elenco estrelado marcou presença no segundo dia de São Paulo Fashion Week, nesta terça-feira (15). O evento acontece no Pavilhão das Culturas Brasileiras (Pacubra), no Parque Ibirapuera, e marca a 58ª edição do principal evento de moda da cidade.

Vanessa Lopes, Kerline, Camila Coutinho, João Cortez, Isabella Fiorentino, Mateus Carrilho, Cleo e o marido Leandro D'Lucca, Maria Eugênia Suconic, Monique Alfradique, Bruno Fagundes e MC Soffia foram alguns dos famosos que prestigiaram o evento.

