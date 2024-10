Vera Viel celebra recuperação após cirurgia para retirada de tumor - Reprodução / Instagram

Vera Viel celebra recuperação após cirurgia para retirada de tumorReprodução / Instagram

Publicado 15/10/2024 12:40

Rio - Vera Viel, de 49 anos, utilizou os stories do Instagram, nesta terça-feira (15), para falar sobre o estado de saúde, após passar por uma cirurgia para retirar um tumor maligno na coxa esquerda. A mulher do apresentador Rodrigo Faro, que ainda está internada no Hospital Israelita Albert Einsten, afirmou que está surpreendendo os médicos com a recuperação."Bom dia, hoje a minha maior alegria é surpreender os médicos que me acompanham com a minha evolução e melhora a cada dia. Você que está passando por algum problema de saúde também pode ser curado, tenha fé e clame por Ele", escreveu nos stories do Instagram. "Me recuperando bem. Deus é bom o tempo todo", celebrou, na noite desta segunda (14).