Rafael Zulu celebra um ano de casamento com Aline Becker - Reprodução / Instagram

Rafael Zulu celebra um ano de casamento com Aline BeckerReprodução / Instagram

Publicado 15/10/2024 08:59 | Atualizado 15/10/2024 09:08

Rio - Rafael Zulu, de 42 anos, celebrou um ano de casamento com Aline Becker, de 31, nesta segunda-feira (14). Através das redes sociais, o ator compartilhou registros da cerimônia, realizada em uma praia de Balneário Camboriú, em Santa Catarina , e se declarou para a amada."Há 1 ano atrás eu falava sim para o maior amor da minha vida. O tempo voa, meu Deus! Ontem conversávamos sobre esse tempo e sobre como temos habilidade pra driblar todas as situações que cruzam nossas vidas. Você me ensina que se dedicar ao que verdadeiramente interessa é o caminho mais certo pra encontrar a felicidade. E eu me dedico mesmo a nossa família", iniciou o ator, na legenda da publicação. Nas fotos, ele resgatou alguns momentos de quando subiu ao altar com Aline.