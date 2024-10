Blogueirinha fala sobre treta com Ludmilla - Reprodução do Instagram

Rio - Bruno Matos, de 30 anos, conhecido como Blogueirinha se manifestou sobre a polêmica com Ludmilla em vídeos publicados no Instagram Stories , nesta segunda-feira (14). O apresentador reconheceu que fez uma piada de mau gosto após a cantora ser vaiada no "Prêmio Multishow" e pediu desculpas à artista.

"Eu nunca apareço aqui, mas precisei vir porque a Ludmilla recentemente deu uma entrevista para o Leo Dias e ela lhe disse uma situação que aconteceu no 'Prêmio Multishow', onde ela foi vaiada e eu fiz uma piada com isso. Isso foi em 2019, onde eu fiz um vídeo falando 'que ela deveria agradecer as vaias, porque um artista precisava de vaia para ser artista'. E o tom da brincadeira que eu fiz foi péssimo. Na época, eu era mais novo, então realmente o tom foi péssimo. Eu só tenho que pedir desculpas para ela", disse.

Bruno ainda explicou que não sabia que as vaias eram ataques racistas contra a cantora. "Queria só que ela e todo mundo entendesse que eu não sabia que o tom das vaias era num sentido para atacar ela. Eu pensei que era mais aquela briga de Anitta e Ludmilla, porque eu sempre fui muito Anitter, nem tenho que negar. E aí que nessa de comprar briga de cantora pop, eu comprei, gente, comprei parcelada ainda, porque eu ficava comentando posts, introduzindo ali na briguinha, porque eu achava que todo mundo levava numa brincadeira e que todo mundo entendia", esclareceu.

O influenciador, então, demonstrou arrependimento. "Hoje eu tenho noção que não mas, na época, eu também não tinha pretensão de conhecer ninguém e de fato eu achava que era mais nesse sentido das briguinhas delas, que foi bem nessa época. Não teve outro motivo. Eu super me arrependo, porque eu era muito infantil, mesmo, eu era mais novo, achava que podia fazer brincadeira com coisas que eu nem fui a fundo pesquisar o que de fato era", reconheceu.

Em seguida, Bruno expôs que, apesar de Ludmilla ter negado o convite para participar do programa "De Frente com Blogueirinha", ele foi convidado por uma marca para levar a atração ao "Numanice" - projeto de pagode da cantora - por uma marca. "Nem sabia que o Ludmilla pensava essas coisas de mim, eu nem tinha noção, para vocês verem o quão eu não tinha noção sobre ela não ir no 'De Frente'. Mas também temos que falar a verdade aqui, porque surgiu o convite para eu fazer o 'De Frente' no Numanice, um convite com marca e ela não queria ir no 'De Frente', mas ela queria que eu fosse com o 'De Frente lá' no Numanice".



Por fim, ele voltou a pedir desculpas a artista. "Não tenho muito o que falar, porque tem muito tempo isso e não foi desse jeito que ela contou, mas foi do jeito que ela sentiu e isso me dói muito pensar que ela ficou chateada. Por isso, Lud, eu te peço desculpa por ter deixado entender qualquer outra coisa que não foi o que eu queria que você… Na verdade, eu nem sabia que você ia ver esse vídeo, gente. Eu era youtuber em 2019. Então, minhas sinceras desculpas para você, tá bom?".