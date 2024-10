Yuri Lima - Reprodução/Instagram

Publicado 15/10/2024 09:14

Rio - Yuri Lima publicou uma foto no quarto do Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, após o nascimento da filha, Nala, fruto do relacionamento com Iza, e brincou sobre a mudança na rotina. "Agora entendi o ficar sem dormir. Tudo sob controle", escreveu ele, em tom bem-humorado, na legenda da publicação feita no Instagram, nesta terça-feira (15).

Iza deu à luz Nala, sua primeira filha, neste domingo (13). No Instagram, a cantora publicou a foto da mãozinha da herdeira e usou um trecho da música "Anunciação" na legenda. "Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…".

Yuri compartilhou o mesmo clique em sua rede social. "Basta eu encontrar você no caminho, um filhote de leão, raio da manhã. Arrastando o meu olhar como um ímã. O meu coração é o sol, pai de toda cor, quando ele lhe doura a pele ao léu", declarou ele, em referência à canção "O Leãozinho".