Virginia FonsecaReprodução / Instagram

Publicado 15/10/2024 11:11

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (15), que viajou a São Paulo para cuidar da saúde. A influenciadora digital e empresária contou aos seguidores que foi até a capital paulista para tratar dores de cabeça.



"Bom dia! Chegamos em São Paulo, graças a Deus. Vim fazer um tratamento pra dor de cabeça", escreveu a influenciadora digital nos stories do Instagram. O registro foi feito de dentro de um avião antes de pousar, capturando a paisagem repleta de prédios nos ares. Nos stories seguintes, a empresária contou que já estava no consultório. "Estou por cá".

Virginia também mostrou que antes de sair de Goiânia, onde mora em uma mansão com a família, levou as filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de quase 2 dois, para a escola. A influenciadora digital também é mãe de José Leonardo, de apenas um mês . Os herdeiros são frutos do casamento com o cantor Zé Felipe, de 26.Vale lembrar que não é de agora que a empresária sente essas dores. Em julho do ano passado, ela precisou ser hospitalizada devido uma crise de enxaqueca com aura, que deixou a visão embaçada e sensação de formigamento.