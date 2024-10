Flávia Alessandra e Otaviano Costa - Reprodução Instagram

Flávia Alessandra e Otaviano CostaReprodução Instagram

Publicado 15/10/2024 12:52

Rio – Flávia Alessandra, de 50 anos, comemorou 18 anos de casada com Otaviano Costa, de 51, com uma declaração na última segunda-feira (14). A atriz emocionou os internautas no Instagram, publicando um vídeo com lembranças do passado do casal até os tempos atuais.

"18 anos dançando com o amor da minha vida. Descobrindo novos desafios. Ele me incentivando. A gente se respeitando. E acreditando um no outro. Minha admiração hoje por você, 18 anos depois, é maior do que quando te conheci. Acho que isso é amor. Admiração pela sua pessoa, sua cabeça voada e criativa, seu lado pai, e meu eterno namorado", escreveu ela na publicação.



"A maioridade do nosso casamento em todas as nossas realizações hoje, nosso tesão e nossas fantasias, nossos vinhos e gargalhadas, nossas viagens e descobertas, me dão certeza de que quero ainda muito mais com você. Te amo my love, Otaviano. Meu homem. Minha cara metade. Meu parceiro e marido. Esses 18 anos passaram voando. Te amo", continuou a atriz, expressando gratidão pela sua relação com o ator.



Nos comentários, Otaviano também se declarou: "Feliz aniversário de casamento, amor da minha vida. Que venham mais 18, 28, 108 anos juntos. Te amo! Obs: nosso casamento já pode dirigir, beber e ser preso".



Amigos do casal prestigiaram o momento: "Que casal mais lindo. Amo vocês", escreveu Deborah Evelyn. Ary Fontoura também demonstrou carinho: "Amo muito esse casal".



Casados desde 2006, Flávia e Otaviano são pais de Olivia, de 13 anos. A atriz também é mãe de Giulia, de 24 anos, fruto de seu casamento com Marcos Paulo (1951-2012), de quem se divorciou em 2002.