Deolane BezerraReprodução Instagram

Publicado 15/10/2024 14:35

Rio – Deolane Bezerra, de 36 anos, respondeu a youtuber Blogueirinha, interpretada por Bruno Matos, após ser citada no programa "De frente com Blogueirinha", do Youtube, nesta última segunda-feira (14). A influenciadora usou o Instagram Stories para se manifestar, depois que o convidado João Vicente, comentou sobre a transformação da vida do cantor Fiuk desde que se aproximou de Deolane. Blogueirinha, por sua vez, ironizou a fala lembrando da recente prisão da advogada.

"Quando eu conheci Fiuk, ele era uma estrela de Hollywood. Ele andava com segurança, num carro deste tamanho, protagonista de Malhação, gato para cacet*, pegando todo mundo. Era uma loucura. Hoje não. Hoje ele está namorando a Deolane, né? Deve estar bom", afirmou o ator, em sua participação no programa. "Deve estar cheio de segurança. Deve continuar a mesma coisa, mas por outros motivos", continuou Blogueirinha, ironizando o assunto.



A fala no programa gerou repercussão dos internautas e Deolane resolveu se manifestar: "Primeiramente, gostaria de falar que não te suporto. Segundo, não vou ao seu programa. Acho um b*sta. E, terceiro, aproveita meu hype que você está precisando. Suas maldades não estão colando mais. Quarta e última. Avisa para o seu convidado que o que ele quer, tá mole", rebateu a advogada, com prints de mensagens antigas enviadas por Blogueirinha, a convidando para o seu programa.