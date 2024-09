Deolane Bezerra - Reprodução/Record

Rio - Deolane Bezerra, de 36 anos, que foi presa na manhã desta quarta-feira (4) por lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais , é advogada e influenciadora digital. Em 2021, ela ganhou notoriedade quando o então marido, MC Kevin, morreu ao cair de um prédio.

Após a fatalidade, "a viúva do MC Kevin", como ficou conhecida, deu muitas entrevistas e foi citada sobre às versões da morte do cantor, que tinha 23 anos. Especulações sobre traições por parte do MC, incluindo no dia do falecimento, também foram mencionadas na época. A partir daí, Deolane foi ganhando destaque nas redes sociais e outras mídias. Atualmente a influencer tem mais de 20 milhões de seguidores no Instagram.



Em 2022, integrou o elenco de "A Fazenda 14", da Record. Após muitas polêmicas, a influencer desistiu do programa.



Entenda

Deolane foi detida pela Polícia Civil em Recife, Pernambuco. Apesar de morar em São Paulo, ela foi até o nordeste para a formatura em Direito da mãe, Solange Bezerra, que também foi presa. A investigação, iniciada em abril do ano passado, visa reprimir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.



Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão contra os suspeitos de envolvimento no esquema. Também foi decretado a apreensão de carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. Além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões, entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.



A irmã de Deolane, a também advogada Dayanne Bezerra, publicou nas redes sociais um vídeo afirmando que a operação faz parte de um processo relacionado à empresa Esportes da Sorte.