Déa Lúcia se emocionou ao falar de Paulo Gustavo - Reprodução/Globo

Publicado 15/10/2024 16:22

Rio - Nesta terça-feira (15), Déa Lúcia participou do "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga, e se emocionou ao falar sobre o filho Paulo Gustavo, que faleceu em 2021 após complicações da Covid-19. Ela contou que o comediante segue presente no seu dia a dia.

fotogaleria "Na minha vida ele está todos os dias presente. O meu filho era um cara muito generoso, uma pessoa muito boa de coração. Eu, de tudo que eu acredito, acho que ele está num bom lugar. Até porque eu sinto isso, que ele está bem", afirmou. "E eu aqui acho... Será que ele está gostando? Deve estar me zuando! 'Olha lá, a maluca foi para a televisão'", brincou Déa Lúcia.

Integrante do "Domingão", a mãe do comediante também ganhou um recado carinhoso de Luciano Huck. "Dona Déa foi um presente que o Paulo Gustavo me deu. O Paulo Gustavo era alguém por quem, eu e Angélica, a gente tinha muito carinho e amor. E acho que aí me conectou a Dona Déa Lúcia", disse o apresentador.

"O meu filho era um cara muito generoso, uma pessoa muito boa de coração. De tudo o que eu acredito, eu acho que ele está em um bom lugar, até porque eu sinto isso" #MaisVocê pic.twitter.com/x9gLmx8R7r — TV Globo (@tvglobo) October 15, 2024