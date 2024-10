Anitta divulgou momento descontraído com Vinicius Souza - Reprodução/Instagram

Anitta divulgou momento descontraído com Vinicius SouzaReprodução/Instagram

Publicado 15/10/2024 15:44

Rio - Anitta divertiu os seguidores ao compartilhar um perrengue que passou com o namorado, o jogador Vinicius Souza, durante uma trilha, realizada nesta terça-feira (15). Nos Stories, a cantora mostrou o tênis sujo de lama.

fotogaleria "Foi uma falha no percurso. Você não vai me deixar entrar no seu carro?", brincou Anitta, enquanto ouviu uma bronca do rapaz. "Ai, meu Deus. Você é teimosa", disse o jogador.

Em seguida, a artista ironizou o namorado por também ter pisado na lama. "Isso porque ele estava me zoando porque eu pisei em uma poça e não queria me deixar entrar no carro. Olha como ele está, olha a mão. Tem muita montanha pela frente ainda", disse aos risos.