Anitta e Vinicius Souza abrem álbum de fotos em clima de romance Reprodução / Instagram

Publicado 26/09/2024 16:17 | Atualizado 26/09/2024 16:19

Rio - Nesta quinta-feira (26), Anitta, de 31 anos, publicou fotos assumindo o relacionamento com o jogador de futebol, Vinicius Souza, de 25. Logo depois, foi a vez do atleta abrir um álbum com cliques inéditos do romance entre os dois.

Nas redes sociais, tanto nas fotos publicadas por ele, quanto por ela, eles surgem em clima de intimidade. Nos cliques, Anitta aparece dando um beijo no rosto de Vinicius e abraçando o jogador.Em outro registo, Vinícius aparece usando um moletom em homenagem a Anitta, com rosto e nome da cantora estampados.Na quarta-feira (25), a cantora e o atleta apareceram de mãos dadas no desfile da Balmain, durante a Semana de Moda de Paris.O atleta carioca, que é conhecido como 'Vinição' pelos amantes de futebol, tem 25 anos e é o atual volante do Sheffield United, clube da Inglaterra. O rapaz já jogou no sub-20 e no elenco principal do Flamengo, e joga no time inglês desde 2023.Ele tem dois filhos. Maria Eduarda, de 1 ano, fruto de um relacionamento com a influenciadora Isabelle Michel. E Théo, de 3, da relação com a estudante de Direito Victoria Leonor.