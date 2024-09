MC Poze do Rodo faz nova tatuagem - Reprodução / Instagram

MC Poze do Rodo faz nova tatuagemReprodução / Instagram

Publicado 26/09/2024 20:50



Rio - MC Poze do Rodo, de 25 anos, usou uma anestesia para aguentar a tatuagem que fez em grande parte das costas nesta quinta-feira (26). O cantor brincou nas redes sociais sobre o efeito dos analgésicos e mostrou que estava com sua noiva, Vivi Noronha, de 20 anos, a qual foi proposta em casamento no palco do Rock in Rio 2024

"REI PAI LEÃO", escreveu o funkeiro na legenda da publicação no Instagram.

A figura da tatuagem de Poze é formada por um leão misturado com a imagem de Jesus, além de uma coroa de espinhos e as iniciais dele, "PZ".

Nos comentários, fãs e famosos elogiaram o artista. "Brabo demais", declarou uma seguidora. O cantor Naldo Benny comentou um emoji de "foguinho". "Máximo respeito", disse um terceiro.

Ele propôs Vivi em casamento no dia 15 de setembro, durante o show que fez nesta edição do Rock in Rio. Eles se conheceram em 2018 e tinham se separado em maio de 2021. O casal tem como frutos do relacionamento Júlia, de quatro anos, Miguel, de três e Laura, de apenas dois.