Deolane Bezerra, as irmãs e a mãe - Reprodução / Instagram

Deolane Bezerra, as irmãs e a mãe Reprodução / Instagram

Publicado 26/09/2024 19:35 | Atualizado 26/09/2024 19:36

Rio - Daniele Bezerra falou nesta quinta-feira (26) sobre a vida amorosa e revelou que ela e as irmãs, Deolane e Dayanne, estão solteiras. Nas redes sociais, a advogada disse que se depender das notícias que têm saído, nenhum homem vai querer se relacionar com elas, se referindo à prisão de Deolane e da mãe, Solange, na Operação Integration.

fotogaleria

"Está todo mundo solteira e agora diante dos últimos acontecimentos, o que a mídia faz com a gente, quem é que vai querer namorar a gente, três bandidas perigosas? Se forem acreditar no que falam por aí, a gente vai continuar solteira por muitos e muitos anos. Mas não tem problema. Também não estamos procurando", disse Daniele ao ser questionada por um internauta sobre o status de relacionamento da família.Na segunda-feira (23), Deolane e mãe, Solange Bezerra, foram soltas por ordem do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) da Colônia Penal Feminina de Buíque, no agreste pernambucano. A influenciadora passou 20 dias presa em decorrência da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.