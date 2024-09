Maria Bethânia e Gal Costa - Reprodução/Instagram

Publicado 26/09/2024 19:09 | Atualizado 26/09/2024 19:11

Rio - Maria Bethânia surpreendeu os fãs ao publicar uma foto de sua juventude para homenagear Gal Costa, que completaria 79 anos nesta quinta-feira (26). No Instagram, a cantora escreveu uma mensagem em homenagem à amiga de longa data: "O meu canto é a luz… Hoje Gal Costa completaria 79 anos. Peço aos senhores uma chuva de palmas para a voz imortal de Gal. Gal para sempre!", declarou Bethânia, destacando a importância da artista, que faleceu em novembro de 2022.



A irmã de Caetano Veloso ainda compartilhou alguns vídeos com a amiga ao longo do dia. "Uma voz, um cristal. ‘Não conheço outra voz com aquele timbre, nem com aquela pureza sonora. Acho a voz dela uma coisa rara”, escreveu a artista ao publicar um trecho do documentário 'Os Doces Bárbaros'.



Além disso, Caetano e Bethania homenagearam Gal ao cantar a música ‘Baby’. "Hoje Gal Costa completaria 79 anos. Ela foi o mais perfeito eco da Bossa Nova e se tornou a mais bela versão do que tinha de neo rock’n’roll no Tropicalismo”, escreveram os irmãos.