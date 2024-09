Elisangela - Reprodução Instagram

Publicado 26/09/2024 15:17

Rio – Elisangela, mãe de Davi Brito, campeão do "Big Brother Brasil 24", usou suas redes sociais nesta quinta-feira (26) para revelar que está sendo alvo de ameaças e tortura psicológica por parte de internautas. A situação, que já vinha acontecendo há algum tempo, fez com que ela tomasse a decisão de procurar a polícia para se proteger e denunciar os ataques.



"Eu peço perdão por tudo que está acontecendo, mas a gente não tem para onde correr. Ontem foi um dia daquele jeito. Eu vou na delegacia de crimes cibernéticos, na delegacia da mulher. Já vinha sofrendo tortura psicológica e coações, mas não via como sair. Eu tinha medo justamente do que está acontecendo, de sujar minha imagem", declarou.



Ela também enfatizou que diferente de seu filho Davi, que prefere ignorar as mensagens ofensivas, afirmou que não irá se calar. "Isso não pode acontecer. Eu não sou Davi que deixa (ignora os comentários) eu vou mostrar meu celular à polícia. Se eu for culpada eu quero ser presa, mas se a pessoa for culpada eu quero que ela seja presa", disse ela, visivelmente nervosa.



A mãe do ex-BBB ainda relatou que outras pessoas próximas à família também estão sofrendo ameaças. Em suas redes sociais, ela mostrou o momento em que entrava e saía da delegacia, reforçando que não pretende deixar a situação impune. Além de Davi Brito, Elisangela também é mãe de Raquel Brito, atual participante do reality show ‘A Fazenda’.