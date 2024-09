Humberto Martins - Reprodução Instagram

Publicado 26/09/2024 14:14

fotogaleria Rio – Humberto Martins, de 63 anos, desmentiu boatos de que estaria com Mal de Parkinson nesta quarta-feira (25), em um vídeo publicado no Instagram. Conhecido por suas atuações em grandes produções da TV Globo, o artista afirmou que os boatos, que circulam desde 2021, têm causado preocupação não apenas a ele, mas também à sua família.

"Desde 2021 tem rodado por aí essa fake news, e é preocupante, porque minha irmã tem 80 anos e me enviou mensagem preocupadíssima comigo sobre isso, falando para mim: 'Não se isole, podemos ajudar você, amamos muito você'. Apenas não fui visitá-la nesse período por causa de muito trabalho e cuidados com a minha vida. Então, quero compartilhar com vocês que essas fake news que tem um propósito de nos tirar o prestígio e de nos deixar fora do jogo. Isso não procede, é mentira", afirmou Humberto.



Por fim, o ator tranquilizou seus seguidores, reafirmando que está com a saúde em dia. "Fiquem tranquilos, está tudo bem. Graças a Deus, isso (doença) não procede. Senão eu não estaria aqui desse jeito, fazendo o que faço, e atuando na vida como atuo. Graças a Deus estou bem. Isso não é verdade. Só para esclarecimentos. Fiquem todos tranquilos. Porque os comentários preocupantes aqui me fizeram ter a consciência de trazer essa informação para vocês", declarou.



Humberto Martins, um dos rostos mais conhecidos da TV Globo, esteve recentemente no ar em "Travessia", novela de Glória Perez exibida em 2022.