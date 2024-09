Luísa Sonza se declara para namorado - Reprodução / Instagram

Publicado 26/09/2024 20:51

Rio - Luisa Sonza publicou nesta quinta-feira (26) um clique romântico do namoro discreto com Luis Ribeirinho. A artista assumiu o relacionamento recentemente, mas fez breves aparições com o rapaz em março deste ano.

"Eu te amo", escreveu a artista na publicação. No registro, compartilhado inicialmente pelo namorado de Luísa, a cantora aparece abraçada ao rapaz. O momento de chamego vem após Luísa se apresentar no Rock In Rio.



Diferente da namorada, o amado da cantora leva uma vida discreta como médico. O rapaz é formado em medicina e se especializou em cirurgias plásticas durante sua residência na Alemanha.