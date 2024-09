Lana del Rey estaria para se casar com suposto namorado, com quem negou relacionamento - Reprodução / Instagram

Lana del Rey estaria para se casar com suposto namorado, com quem negou relacionamentoReprodução / Instagram

Publicado 26/09/2024 18:07 | Atualizado 26/09/2024 18:11

Rio - Lana del Rey, de 39 anos, está, supostamente, para se casar com Jeremy Dufrene, que vem sendo apontado como namorado dela desde que fizeram uma aparição pública juntos em agosto deste ano. A cantora foi vista, nesta segunda-feira (23), pedindo uma certidão de casamento em um tribunal em Luisiana, Estados Unidos, de acordo com fontes do TMZ (noticiário estadunidense). O casal deixou o local com o documento em mãos, indicando que o dia da oficialização da união estaria por vir.

fotogaleria

Os rumores sobre um possível romance começaram no fim de agosto, quando o guia turístico de jacarés acompanhou Lana nos bastidores de um festival no Reino Unido. A artista, porém, negou um namoro no dia 1º deste mês, comentando em uma publicação que afirmava haver um relacionamento sério entre os dois, feita por um fã-clube, no X (antigo Twitter): "Não", escreveu rispidamente a cantora.





Embora as aparições públicas sejam recentes, eles parecem se conhecer há cerca de cinco anos, pois no Instagram de Jeremy existem publicações com fotos ao lado de Lana desde 2019. O suposto casal também foi visto almoçando em Londres, na Inglaterra, e fazendo compras. Apesar disso, no dia 9, a estrela chegou ao casamento da modelo Karen Elson, em Nova Iorque, de mãos dadas com Jeremy Dufrene . Isso confundiu fãs, que apresentam opiniões divididas nas redes sociais, assim como o público em geral. Os comentários vão desde "a Lana del Rey catou um pinguço no bar jogando truco com o dinheiro do INSS e levou pra casa" até "tudo bem, se ela está feliz com ele, eu estou feliz por ela".Embora as aparições públicas sejam recentes, eles parecem se conhecer há cerca de cinco anos, pois no Instagram de Jeremy existem publicações com fotos ao lado de Lana desde 2019. O suposto casal também foi visto almoçando em Londres, na Inglaterra, e fazendo compras.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, Jeremy é um guia turístico de observação de jacarés que trabalha na Arthur's Air Boat Tours, uma pequena empresa localizada em Lousiana, Estados Unidos.