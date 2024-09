Deolane e seus filhos - Reprodução Instagram

Deolane e seus filhos Reprodução Instagram

Publicado 26/09/2024 12:59 | Atualizado 26/09/2024 13:02

fotogaleria

Em um vídeo publicado em seu perfil, Deolane, visivelmente emocionada, aparece abraçando sua filha, Valentina Bezerra, de 8 anos, e declara : "Eu te amo, minha pequena". Em seguida, ela se encontra com os filhos mais velhos, Gilliard, de 20 anos, e Kayky, de 18, expressando seu carinho: "Minhas vidas", escreveu a advogada. Após o reencontro familiar, Deolane organizou um culto em sua casa, que foi conduzido pelo pastor ‘Zé de Jesus’, com músicas e pregações, como forma de gratidão pela sua liberdade.



Deolane e a mãe, Solange Bezerra, foram presas no início do mês e levadas para a Colônia Penal Feminina do Recife. Após uma nova prisão no dia 10 de setembro, por ter descumprido as medidas cautelares impostas pela Justiça quando recebeu alvará de soltura, a influenciadora digital foi transferida para a Colônia Penal Feminina de Buíque, que fica cerca de 270 km do Recife. Nesta terça, ela deixou a cadeia após uma decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, da 4ª Câmara Criminal de Recife.



Além de Deolane, o magistrado também pediu a soltura de Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte, e da mãe da influenciadora, Solange Bezerra.