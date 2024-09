Deolane Bezerra fala com a imprensa na saída do Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife - Reprodução de vídeo / Band

Publicado 25/09/2024 10:31

Rio - Deolane Bezerra, de 36 anos, esteve no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, na manhã desta quarta-feira (25), para assinar o termo de compromisso do alvará de soltura. Ela estava acompanhada de advogados. Na saída do local, a influenciadora digital, que deixou a Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco, nesta terça, depois de se presa na Operação Integration, se declarou inocente.

"Quero agradecer a todos que tiveram um trabalho honesto. Foram muitas mentiras espalhadas. Creio muito no senhor Jesus Cristo e que a Justiça será feita. Graças a Deus, o desembargador Eduardo Maranhão viu as ilegalidades no processo e tudo vai dar certo", afirmou Deolane, em conversa com a imprensa, exibida ao vivo no "Bora Brasil", da Band. "Eu sou inocente. Agradeço aos que me apoiaram. Não posso falar sobre o processo, está em segredo de Justiça, mas posso falar que sou inocente", destacou a ex-A Fazenda.

Ela ainda informou que irá para São Paulo para ficar com os filhos. Ao deixar o fórum, Deolane também recebeu o carinho dos fãs.

Entenda

Deolane e a mãe, Solange Bezerra, foram presas no início do mês e levadas para a Colônia Penal Feminina do Recife. Após uma nova prisão no dia 10 de setembro, por ter descumprido as medidas cautelares impostas pela Justiça quando recebeu alvará de soltura, a influenciadora digital foi transferida para a Colônia Penal Feminina de Buíque, que fica cerca de 270 km do Recife. Nesta terça, ela deixou a cadeia.