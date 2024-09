Lula compartilha encontro com Fernanda Torres e menciona Ainda Estou Aqui - Reprodução / Instagram

Publicado 24/09/2024 22:07 | Atualizado 24/09/2024 22:10

Rio - Luiz Inácio Lula da Silva, de 78 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (24), um vídeo do momento em que encontrou com Fernanda Torres, de 59, depois de ele discursar na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos.

"Tive o prazer de encontrar Fernanda Torres. Hoje, ela assistiu ao meu discurso. Em breve, será minha vez de assisti-la em 'Ainda Estou Aqui', escreveu Lula na legenda da publicação no Instagram.

Na filmagem, o Presidente do Brasil beijou as mãos e a testa da atriz e, no final, ela declarou: "Prazer ter te ouvido hoje". A primeira-dama Janja também estava presente.