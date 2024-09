Nanda Costa comemora aniversário de 38 anos em família - Reprodução / Instagram

Rio - Nanda Costa completou 38 anos nesta terça-feira (24) e escolheu uma comemoração intimista com a esposa, Lan Lanh, de 56, e as filhas gêmeas Tiê e Kim, de dois anos, em Paraty, Rio de Janeiro. Na ocasião, também estavam presentes a mãe da atriz, Patricia Costa Campos, e a avó, Maria Ines Campos.

Lan mostrou a festa reservada no momento do parabéns, que contou com amigos como Fernando Diniz e Emanuelle Araujo, madrinha das pequenas. Ela dedicou versos à aniversariante na legenda da publicação no Instagram. "Fico feliz / Só em te ver / Na luz, clara luz que esse dia transpire / Na luz dos teus olhos com sede e amor / Fico feliz / Só em te ver / Na luz que procuro encontrar nas pessoas / Na luz que semeio em busca do amor / Fico feliz / Só em te ver", escreveu.

A esposa completou: "Feliz aniversário, minha gata extraordinária, que os orixás nossa senhora e todos os deuses sigam te abençoando todos os dias, pra sempre, te amo!".



Nos comentários, fãs e famosos desejaram felicitações. "Viva, Nanda Costa. Muita saúde, felicidades e amor", disse a atriz Leandra Leal. "Viva, Nanda Costa. Parabéns! Muito amor!", declarou Dira Paes. "Que linda declaração! Naná presente abençoando essa data tão especial! Felicidades, Nanda", comentou uma seguidora.